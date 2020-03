I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus a Messina, è allarme per l’aumento di contagi in una clinica e in una casa di riposo



Sale la preoccupazione per due due focolai di coronavirus a Messina, l’Ircss Bonino Pulejo per Neurolesi e una casa di Riposo. Nella clinica, in particolare, si registrano circa una trentina di casi, mentre nell’istituto per anziani ci sarebbero 15 persone positive al Covid-19. L’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, si riunirà in videoconferenza con i manager delle aziende sanitarie di tutto il Messinese, attuando un piano straordinario per il contenimento dei casi.

