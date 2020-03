I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, a Messina il sindaco Cateno De Luca “accoglie” il traghetto: “Vi hanno controllato?”



“Qual è la vostra destinazione? Quello che desidero sapere è la motivazione dell’attraversamento”. Il sindaco di Messina Cateno De Luca ha accolto di persona il traghetto carico di automobili provenienti da nord e arrivate questa sera in Sicilia, dopo le ultime disposizioni anti coronavirus. “Voglio vedere la provenienza e il motivo per cui devono sbarcare”, ha detto il primo cittadino che ha documentato tutto in una lunga diretta Facebook. “Io voglio un report per capire quanti di questi sono pendolari”.

