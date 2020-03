I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, a Milano 2 poliziotti positivi e 82 monitorati. Il sindacato: “Tamponi come in Veneto”



Crescono i casi di contagio da Covid-19 tra i poliziotti di Milano anche se di tamponi ufficiali ne sono stati eseguiti solo due: entrambi risultati positivi. Il sindacato Fsp ha inviato una lettera al governatore Fontana affinché metta in atto lo stesso provvedimento annunciato dal governatore Zaia in Veneto, ovvero tamponi per chiunque venga sorpreso in strada.

