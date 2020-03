I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus a Milano, 62 contagiati e 5 deceduti a Bresso. Il sindaco: “Non rischiate la vita”



Il sindaco di Bresso, comune a nord della Città metropolitana di Milano e confinante con il capoluogo lombardo, ha invitato i cittadini a restare a casa dopo che il bilancio dei contagi in città è salito in pochi giorni a 62 persone positive e 5 deceduti. Le auto della polizia locale hanno diffuso un appello per le strade deserte: “Non rischiate la vita. Restate a casa. Il coronavirus possiamo fermarlo solo insieme”.

