Coronavirus, a Milano altre 365 persone denunciate perché fuori casa senza validi motivi



Dopo oltre una settimana dell’entrata in vigore delle nuove norme, c’è chi ancora continua imperterrito ad uscire di casa cercando di eludere i controlli senza avere buoni motivi per lasciare il proprio domicilio. Nelle ultime 24 ore, a Milano, come comunicato dalla prefettura, le forze dell’ordine hanno denunciato 365 persone per violazione dell’articolo 650 del codice penale.

