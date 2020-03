I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, a Milano Atm riduce la frequenza dei mezzi pubblici: ecco come cambia il servizio



Con l’entrata in vigore del nuovo decreto del Governo Conte, secondo cui in tutta Italia ci sarà un “lockdown” generale ad eccezione delle attività commerciali che vendono beni di prima necessità, anche i trasporti pubblici milanesi subiranno delle mutazioni. Come verificato da Fanpage.it, il servizio resterà garantito ma per tutta la settimana verrà adottato l’orario del sabato. La domenica resterà attivo l’orario festivo. Si attende la comunicazione ufficiale dell’Atm.

