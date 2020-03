I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, a Milano aumentano i casi: 119 in città, 267 in tutta l’Area metropolitana



Aumentano i casi di Coronavirus a Milano città: sono 119, secondo l’ultimo aggiornamento. In tutta la Provincia le persone contagiate sono 267, 70 in più rispetto a ieri. In Lombardia le cifre del contagio continuano a salire: sono 2612 le persone positive al tampone, di cui 1622 ricoverati in ospedale e 309 in terapia intensiva. Le vittime sono 135, 37 in più rispetto alla giornata di ieri. Aumentano anche le persone dimesse e guarite: 469.

Continua a leggere



Aumentano i casi di Coronavirus a Milano città: sono 119, secondo l’ultimo aggiornamento. In tutta la Provincia le persone contagiate sono 267, 70 in più rispetto a ieri. In Lombardia le cifre del contagio continuano a salire: sono 2612 le persone positive al tampone, di cui 1622 ricoverati in ospedale e 309 in terapia intensiva. Le vittime sono 135, 37 in più rispetto alla giornata di ieri. Aumentano anche le persone dimesse e guarite: 469.

Continua a leggere

Continua a leggere