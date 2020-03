I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus a Milano, aumentano i contagiati: quasi mille casi, più 333 in un giorno



Aumentano i casi di coronavirus a Milano. Sono quasi mille contagiati di cui 359 in città, con un’accelerata di 333 pazienti positivi in un giorno. Un campanello d’allarme per la metropoli, che solo negli ultimi giorni sta osservando le misure restrittive imposte dalle autorità, mentre fino allo scorso weekend moltissimi cittadini affollavano i parchi e i locali. “Non vogliamo fermare il cuore della Lombardia, ma dobbiamo rallentarlo”, ha spiegato l’assessore al Welfare, Giulio Gallera. “Per la città di Milano facciamo gli scongiuri ma occorre stare estremamente attenti, identificare subito i focolai e circoscriverli”, aveva avvertito il virologo Massimo Galli.

