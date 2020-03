I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus a Milano, bar chiusi alle 18, no a palestre e discoteche: cosa si può e non si può fare



Dall’8 marzo è attivo il nuovo decreto in tutta la Lombardia per contenere la diffusione del coronavirus: anche Milano si trova a fare i conti con una lunga quarantena che resterà in vigore almeno fino al 3 aprile e che prevede una lunga serie di restrizioni per quanto riguarda attività commerciali, attività sportive e ludiche. Ecco come deve cambiare la vita dei milanesi tra palestre e discoteche chiuse, coprifuoco per bar e ristoranti e centri commerciali chiusi.

Continua a leggere



Dall’8 marzo è attivo il nuovo decreto in tutta la Lombardia per contenere la diffusione del coronavirus: anche Milano si trova a fare i conti con una lunga quarantena che resterà in vigore almeno fino al 3 aprile e che prevede una lunga serie di restrizioni per quanto riguarda attività commerciali, attività sportive e ludiche. Ecco come deve cambiare la vita dei milanesi tra palestre e discoteche chiuse, coprifuoco per bar e ristoranti e centri commerciali chiusi.

Continua a leggere

Continua a leggere