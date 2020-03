I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, a Milano la polizia regala mascherina ad anziano che ne aveva bisogno per fare la spesa



Come riferito dalla questura di Milano, avvicinatosi agli agenti della polizia in via Farini, un uomo ultrasettantenne ha confidato in lacrime di non poter raggiungere il supermercato perché non avrebbe potuto difendersi da un possibile ed eventuale contagio. Per questo motivo i poliziotti gliene hanno donata una in loro dotazione, aiutandolo ad indossarla.

Continua a leggere



Come riferito dalla questura di Milano, avvicinatosi agli agenti della polizia in via Farini, un uomo ultrasettantenne ha confidato in lacrime di non poter raggiungere il supermercato perché non avrebbe potuto difendersi da un possibile ed eventuale contagio. Per questo motivo i poliziotti gliene hanno donata una in loro dotazione, aiutandolo ad indossarla.

Continua a leggere

Continua a leggere