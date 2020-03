I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus a Milano, navigli e parchi ancora affollati dai runner: forse è tempo che restino a casa



Aumentano di giorno in giorno i runner che riempiono strade e parchi per fare attività fisica: accade anche a Milano dove lo scorso weekend in tanti, complice il bel tempo, si sono riversati lungo i navigli e nei parchi, quelli ancora aperti, per correre, in compagnia o da soli. Il rischio è che si creino, come è accaduto, assembramenti di persone. Le corse e le passeggiate all’aperto non sono vietate dal decreto del governo varato per contenere il coronavirus ma l’approfittare di una concessione da parte di pochi potrebbe rendere vano un sacrificio di molti.

