Coronavirus, a Napoli il prete celebra la messa dal tetto della chiesa



Domenica 22 marzo sarà celebrata messa dal tetto della chiesa di Santa Maria della Salute, all’Arenella, quartiere collinare di Napoli, per consentire alle persone, che sono in casa per l’emergenza Coronavirus, di poter ascoltare la funzione dai balconi e dalle finestre delle proprie abitazioni.

