Coronavirus, a Napoli il treno partito ieri notte da Milano. In stazione polizia e controlli



La Polizia Ferroviaria di Napoli sta predisponendo in queste ore controlli specifici nella stazione di Piazza Garibaldi per l’arrivo di un treno partito in nottata da Milano. Sul posto la Protezione Civile e il personale dell’Asl; probabilmente si procederà con il controllo della temperatura dei viaggiatori.

