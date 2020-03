I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus a Pavia, al San Matteo accessi al pronto soccorso in calo: meno 40% in una settimana



Gli accessi al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia nell’ultima settimana sono diminuiti del 40 per cento. Una notizia incoraggiante, con numeri finalmente in calo, confermata a Fanpage.it da uno degli ospedali che è stato al centro dell’epidemia di coronavirus in Lombardia. Un andamento positivo è stato rilevato anche negli ospedali di altri centri molti colpiti dal covid-19, come Lodi, Cremona, Crema, Bergamo e Brescia. I medici però avvertono di non abbassare la guardia: “Non cantiamo vittoria e restiamo in casa”.

