Coronavirus, a Robbiano don Giuseppe tiene messa davanti alle foto dei fedeli



Don Giuseppe Corbari, vicario parrocchiale di Robbiano (Monza e Brianza), ha celebrato la messa di domenica davanti alle fotografie che i fedeli gli hanno mandato per non farlo sentire solo. Il sacerdote le ha incollate alle sedie e superato così la tristezza per la chiesa vuota a causa del divieto di tenre funzioni religiose imposto dalle misure di contenimento del coronavirus.

