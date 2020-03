I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus a Roma, denunciato un 23enne: “Autocertificazione? Vado a cena da amici”



Così il ragazzo in scooter a risposto candidamente ai militari che gli chiedevano di esibire il certificato di autocertificazione. Ieri sera controlli dei carabinieri per verificare l’ottemperanza dei romani alle prescrizioni del governo per limitare il contagio da nuovo coronavirus, diverse le persone denunciate.

