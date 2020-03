I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, a Roma sono 42 i medici e gli infermieri in isolamento



A renderlo noto a Fanpage.it è la Cgil Roma e Lazio. Altri operatori sanitari in quarantena in altri ospedali della Regione Lazio, dal Belcolle di Viterbo al San Raffaele di Cassino. Prorogati i contratti in scadenza negli ospedali “relativamente ai profili correlati all’assistenza per i connessi effetti sulla prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica” del nuovo coronavirus.

Continua a leggere



A renderlo noto a Fanpage.it è la Cgil Roma e Lazio. Altri operatori sanitari in quarantena in altri ospedali della Regione Lazio, dal Belcolle di Viterbo al San Raffaele di Cassino. Prorogati i contratti in scadenza negli ospedali “relativamente ai profili correlati all’assistenza per i connessi effetti sulla prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica” del nuovo coronavirus.

Continua a leggere

Continua a leggere