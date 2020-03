I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus: a Roma vietato fare la spesa con i bambini: “Dove lascio mio figlio?”



Niente spesa con i figli al supermercato. Succede a Roma, dove in alcuni punti vendita genitori e nonni hanno scoperto che venivano invitati dalla direzione a entrare senza bambini al seguito per limitare assembramenti e possibilità di contagio del nuovo coronavirus. Ma per molti fare la spesa con i bambini non è un’opzione ma una scelta obbligata.

Continua a leggere



Niente spesa con i figli al supermercato. Succede a Roma, dove in alcuni punti vendita genitori e nonni hanno scoperto che venivano invitati dalla direzione a entrare senza bambini al seguito per limitare assembramenti e possibilità di contagio del nuovo coronavirus. Ma per molti fare la spesa con i bambini non è un’opzione ma una scelta obbligata.

Continua a leggere

Continua a leggere