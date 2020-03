I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, a Tolentino 250 terremotati chiusi nei container con bagni, docce e mense in comune



A Tolentino, città terremotata in provincia di Macerata, 250 persone – a tre anni e mezzo dal sisma – vivono ancora in un villaggio di container con bagni, docce e mensa in comune. Rispettare il distanziamento sociale è impossibile e – come se non bastasse – il sindaco li ha “chiusi” dentro con una recinzione e un unico varco di ingresso e uscita.

