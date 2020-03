I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, a Torre del Greco zona rossa nell’area mercatale: troppi assembramenti



Il sindaco di Torre del Greco (Napoli), Giovanni Palomba, con una ordinanza comunale ha disposto l’istituzione di una zona rossa per l’area mercatale, in seguito a una comunicazione dei carabinieri: si registravano troppe persone in assembramento in attesa del proprio turno e la conformazione urbanistica non consente il rispetto delle prescrizioni per limitare il contagio da coronavirus.

