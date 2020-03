I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus a Venezia. L’acqua nei canali torna limpida: si scorgono pesci e fondale



A Venezia le acque nei canali sono tornate limpide come ruscelli: il traffico drasticamente ridotto di vaporetti, grandi navi e altre imbarcazioni in questi giorni, una conseguenza delle misure restrittive contro il coronavirus, avrebbe fatto tornare le acque dei canali del capoluogo veneto a come erano un tempo, quando ancora era normale fare un tuffo nella laguna veneziana.

