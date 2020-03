I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, A2a annuncia: “Agevolazioni per le bollette e niente distacchi a chi è in difficoltà”



Agevolazioni per il pagamento delle bollette e niente distacchi a chi è in difficoltà: lo ha deciso A2a energia per tutelare i propri clienti dopo le misure restrittive contenute nel decreto varato dal governo per affrontare l’emergenza coronavirus, in attesa di specifici provvedimenti da parte del governo e delle Autorità di Regolazione.

