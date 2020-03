I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, ad Acerra un drone per evitare assembramenti in strada



Ad Acerra, nella provincia di Napoli, si stanno tentando vari metodi per far rispettare il decreto per interrompere il diffondersi del Coronavirus. Per evitare che i cittadini escano di casa e che ci siano assembramenti, la Polizia Municipale sta sperimentando un drone che possa controllare le strade.

