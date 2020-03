I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Aifa avvia 3 sperimentazioni su farmaci: uno biologico e due impiegati per artrite



L’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, fa sapere che è stata autorizzata la sperimentazione di tre studi sui farmaci da testare per il trattamento della malattia Covid-19. Il primo studio riguarda due farmaci biologico. Il secondo e il terzo farmaco si utilizzano, rispettivamente, per l’artrite reumatoide e per casi precoci e gravi di artrite.

Continua a leggere



L’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, fa sapere che è stata autorizzata la sperimentazione di tre studi sui farmaci da testare per il trattamento della malattia Covid-19. Il primo studio riguarda due farmaci biologico. Il secondo e il terzo farmaco si utilizzano, rispettivamente, per l’artrite reumatoide e per casi precoci e gravi di artrite.

Continua a leggere

Continua a leggere