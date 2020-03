I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, al centro sociale si fa tutto insieme: “Se state male non occupate posti in ospedale”



Nonostante gli appelli delle Istituzioni a rispettare le indicazioni per preservare la salute pubblica ed evitare la diffusione dei contagi da Coronavirus, a Venezia-Mestre i ragazzi di un centro sociale hanno fatto di testa loro, organizzando una “giornata di socialità”. Pranzo, assemblea, ore di studio insieme, per poi pubblicizzare su Facebook l’iniziativa, subito contestata dagli utenti del social: “Bravi, poi se state male non occupate letti in ospedale. Grazie”.

