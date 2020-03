I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, al cimitero di Bergamo arriva l’esercito a portare le bare dei defunti in altre città



È arrivato l’esercito al Cimitero Monumentale di Bergamo per portare le bare dei defunti in altre città dove le vittime del coronavirus saranno cremate: la provincia bergamasca è una delle più colpite dall’emergenza. Il sindaco Gori nei giorni scorsi ha denunciato l’incessante arrivo di salme nel cimitero e la necessità di utilizzare le chiese per accogliere le bare.

