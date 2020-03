I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, al Gemelli di Roma non c’è più posto per i pazienti: fuori file di ambulanze



“Tutti i pazienti sono in isolamento nelle ambulanze, il paziente non può scendere perché non ci sono posti” denuncia un operatore sanitario in un video girato martedì sera all’ospedale Gemelli di Roma. Nel filmato si vede una lunga fila di ambulanze ferme all’interno del parcheggio del nosocomio della Capitale, tutte con i pazienti all’interno in attesa di essere visitati per sospetto Covid-19.

Continua a leggere



“Tutti i pazienti sono in isolamento nelle ambulanze, il paziente non può scendere perché non ci sono posti” denuncia un operatore sanitario in un video girato martedì sera all’ospedale Gemelli di Roma. Nel filmato si vede una lunga fila di ambulanze ferme all’interno del parcheggio del nosocomio della Capitale, tutte con i pazienti all’interno in attesa di essere visitati per sospetto Covid-19.

Continua a leggere

Continua a leggere