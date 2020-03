I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, al Sud contagi aumentati dopo esodo dal Nord: lo studio del CNR



In base ai dati diffusi dal CNR, la crescita dei contagi da coronavirus al Sud avrebbe subito un incremento 3-4 giorni dopo l’esodo dal Nord, seguito all’approvazione delle “zona rossa” in Lombardia. In precedenza la curva mostrava una diminuzione. Secondo gli esperti ci sarà una stabilizzazione dei contagi tra il 25 marzo e il 15 aprile, ma si tratta di stime soggette a grande incertezza.

