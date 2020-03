I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, allarme della Merkel: “Il virus è tra noi, il 70% potrebbe essere contagiato”



“Siamo all’inizio di una situazione di cui non possiamo prevedere la fine ma noi come paese faremo tutto il necessario per lavorare all’interno del blocco europeo” ha tenuto a spiegare la Merkel parlando dell’emergenza coronavirus, ricordando che “secondo gli esperti circa il 60-70 percento della popolazione sarà infettata”.

