Coronavirus, Alzano Lombardo piange l’ostetrica Ivana: “Carattere forte e cuore grande”



La comunità di Alzano Lombardo è in lutto per la morte di Ivana Valoti, ostetrica dell’ospedale cittadino, conosciuta per aver fatto nascere i figli e i nipoti di tanti in città. “Carattere forte e cuore grande. Una parola buona per tutti e soprattutto persona competente, concreta e diretta. sSei stata il punto di riferimento per tante mamme in momenti fondamentali e difficili per una donna. Ci mancherai”, ha scritto il sindaco del comune della Bergamasca, uno dei centri più colpiti dall’epidemia di coronavirus, con decine di contagiati e vittime.

