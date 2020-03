I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Ancelotti: “Parlare di calcio m’infastidisce di fronte a questa tragedia”



Carlo Ancelotti in un’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha parlato dell’emergenza Coronavirus, e della necessità del mondo dello sport di fare un passo indietro in questo momento. Grande ammirazione per chi sta combattendo la pandemia in prima linea: “Provo profondo rispetto e ammirazione per medici, infermieri, volontari. In questo momento non riesco a scindere Carlo Ancelotti dal resto del mondo: penso a me stesso e penso agli altri. Il conto dei morti in Italia è terribile”

