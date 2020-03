I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, anche a Catania c’è chi rientra da Milano: “Siamo tornati danostre famiglie”



A poche ore dall’entrata in vigore del decreto contro il Coronavirus, in molti si sono precipitati negli aeroporti e nelle stazioni per salire su treni e aerei in partenza dal Nord verso il sud Italia. In Sicilia c’è la paura di portare il Coronavirus ma la voglia di riunirsi alle famiglie, per qualcuno vince su tutto.

