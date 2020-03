I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, anche in Sicilia obbligo di quarantena per chi arriva dal Nord Italia: nuova ordinanza



Nuova ordinanza anche in Sicilia per contrastare la diffusione del coronavirus: “Chi sbarca in Sicilia, con qualsiasi mezzo, provenendo dalle zone rosse del Nord, ha il dovere di informare il medico di base e porsi in autoisolamento”. Lo ha deciso il governatore della Regione Nello Musumeci, in isolamento domiciliare per essere entrato in contatto nei giorni scorsi con il presidente del Lazio Zingaretti, positivo al virus.

