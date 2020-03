I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, anche la Russia dice stop al calcio: campionati sospesi fino al 10 aprile



La Federazione calcistica russa ha ufficializzato lo stop di tutti i campionati, per l’emergenza Coronavirus. La RFU aveva inizialmente optato, nei giorni scorsi, per la disputa dei match a porte chiuse, ma alla luce della diffusione del contagio si è vista costretta sulla scia di quanto accaduto in altri Paesi a sospendere le attività, fino al 10 aprile.

Continua a leggere



La Federazione calcistica russa ha ufficializzato lo stop di tutti i campionati, per l’emergenza Coronavirus. La RFU aveva inizialmente optato, nei giorni scorsi, per la disputa dei match a porte chiuse, ma alla luce della diffusione del contagio si è vista costretta sulla scia di quanto accaduto in altri Paesi a sospendere le attività, fino al 10 aprile.

Continua a leggere

Continua a leggere