Coronavirus, anche l’Udinese finisce in quarantena: aveva giocato contro la Fiorentina



Dopo la conferma ufficiale della positività di Duvan Vlahovic, giocatore della Fiorentina, al Coronavirus anche l’Udinese ha deciso per la quarantena preventiva dei propri giocatori. E’ l’ennesimo caso in un calcio oramai segregato e in isolamento sia su scala nazionale che su scala internazionale. E la ripresa non è prevista in tempi brevi.

