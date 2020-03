I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, anche tutto il Real Madrid finisce in quarantena



La decisione di porre in quarantena preventiva l’intera prima squadra arriva dopo il caso di positività di Trey Thompkins, giocatore di basket del Real Madrid. La squadra di pallacanestro e di calcio infatti, condividono alcune zone della struttura di allenamento. In isolamento anche l’Olimpia Milano che aveva sfidato il 3 marzo il Real in Eurolega.

