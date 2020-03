I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, anestesista di Bergamo lancia l’allarme: “Reggeremo pochissimo”



“Se il trend dell’epidemia da SarsCov2 continuerà con questo ritmo, Bergamo reggerà ancora per pochissimo”. Lo ha detto all’Ansa Ivano Riva, anestesista e rianimatore dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII da settimane sotto pressione per via del gran numero di pazienti con Coronavirus ricoverati: “Intubiamo in Terapia intensiva anche più di 7 persone al giorno e lavoriamo senza sosta”. Il direttore del reparto di Malattie infettive, Marco Rizzi: “Per ampiezza di diffusione il coronavirus è molto simile all’Aids”.

Continua a leggere



“Se il trend dell’epidemia da SarsCov2 continuerà con questo ritmo, Bergamo reggerà ancora per pochissimo”. Lo ha detto all’Ansa Ivano Riva, anestesista e rianimatore dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII da settimane sotto pressione per via del gran numero di pazienti con Coronavirus ricoverati: “Intubiamo in Terapia intensiva anche più di 7 persone al giorno e lavoriamo senza sosta”. Il direttore del reparto di Malattie infettive, Marco Rizzi: “Per ampiezza di diffusione il coronavirus è molto simile all’Aids”.

Continua a leggere

Continua a leggere