Coronavirus, annullato Salone dell’Auto di Detroit: l’area sarà occupata da un ospedale da campo



È stato annullato il Salone Internazionale dell’Auto di Detroit, inizialmente in programma per il prossimo giugno. L’area dove si sarebbe dovuto tenere lo show, ovvero il TFC Center, della metropoli del Michigan, sarà occupata per sei mesi da un ospedale da campo che accoglierà i malati di COVID-19.

