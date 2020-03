I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, appello del Governo: “Chi ha famiglia in città diversa dalla propria, non ci vada”



Nonostante le disposizioni del Governo che indicano di spostarsi solo in casi di lavoro, salute e necessità, sono tantissime le persone che continuano a muoversi per andare in regioni diverse dalla propria. “Se si vuole davvero bene ai propri cari, e per il bene di tutti, vanno evitati questi viaggi”, l’appello di Palazzo Chigi.

Continua a leggere



Nonostante le disposizioni del Governo che indicano di spostarsi solo in casi di lavoro, salute e necessità, sono tantissime le persone che continuano a muoversi per andare in regioni diverse dalla propria. “Se si vuole davvero bene ai propri cari, e per il bene di tutti, vanno evitati questi viaggi”, l’appello di Palazzo Chigi.

Continua a leggere

Continua a leggere