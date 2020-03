I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Arcuri: ‘Comprati quasi 5mila respiratori, inonderemo Italia di ciò che serve’



L’Italia ha acquistato 4950 nuovi ventilatori e sono stati già distribuiti diversi milioni di mascherine per far fronte all’emergenza coronavirus. Lo ha spiegato Domenico Arcuri, commissario straordinario al rafforzamento delle strutture ospedaliere, intervistato dal Tg1. L’obiettivo, ha detto, è di raddoppiare i posti di terapia intensiva in Italia.

