I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Ardea si autoisola: sindaco chiude strade in entrata e uscita, polizia agli ingressi



Il sindaco di Ardea, Mario Savarese, ha deciso di autoisolare la città per ridurre i contagi da coronavirus. Finora si è registrato solo un caso nel comune: una signora di novant’anni, purtroppo deceduta. Blocchi di polizia saranno fissi ai quattordici punti in ingresso e in uscita per assicurare il rispetto dell’interdizione.

Continua a leggere



Il sindaco di Ardea, Mario Savarese, ha deciso di autoisolare la città per ridurre i contagi da coronavirus. Finora si è registrato solo un caso nel comune: una signora di novant’anni, purtroppo deceduta. Blocchi di polizia saranno fissi ai quattordici punti in ingresso e in uscita per assicurare il rispetto dell’interdizione.

Continua a leggere

Continua a leggere