Coronavirus, arriva il congedo parentale: fino a 15 giorni di retribuzione piena



Il governo sta lavorando al decreto con le misure economiche per contrastare l’emergenza coronavirus che dovrebbe essere approvato nella giornata di domani in Consiglio dei ministri. Nella bozza è prevista una ipotesi di congedo parentale di 10 giorni a retribuzione piena, che aumentano di altri 5 se i due genitori li suddividono in parti uguali.

