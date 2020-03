I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, arriva il Pin semplificato dell’Inps per richiedere indennità e bonus baby-sitter



L’Inps ha varato una nuova procedura semplificata per richiedere il Pin, necessario ai contribuenti che devono accedere al portale dell’Istituto. Il procedimento attualmente in vigore prevede due passaggi diversi e richiede diverso tempo: in questa fase di emergenza l’Inps ha deciso di avviare una procedura semplificata. Questa sarà valida solamente per richiedere i bonus o le indennità previste nel Cura Italia.

