I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, arrivano 52 medici e infermieri cubani: nuovo ospedale da campo a Crema



A Crema sono in arrivo 52 medici e infermieri cubani specializzati in malattie infettive per aiutare i sanitari nella lotta al coronavirus. Nella cittadina lombarda è stato allestito un ospedale da campo per creare nuovi posti letto e dare sollievo al nosocomio che è uno dei maggiori centri di cura dei pazienti covid-19.

Continua a leggere



A Crema sono in arrivo 52 medici e infermieri cubani specializzati in malattie infettive per aiutare i sanitari nella lotta al coronavirus. Nella cittadina lombarda è stato allestito un ospedale da campo per creare nuovi posti letto e dare sollievo al nosocomio che è uno dei maggiori centri di cura dei pazienti covid-19.

Continua a leggere

Continua a leggere