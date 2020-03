I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, arrivano più mascherine per medici e operatori sanitari



La bozza del decreto contenente le misure economiche per fronteggiare l’emergenza Coronavirus prevede anche lo stanziamento di risorse per acquistare più mascherine da fornire prioritariamente a medici e personale sanitario. Invitalia, in particolare, è autorizzata a erogare finanziamenti alle imprese produttrici di dispositivi come le mascherine.

