I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, assembramenti nei call center. La replica: “Abbiamo preso le giuste misure”



La Comdata replica all’articolo di Fanpage.it sugli assembramenti nei call center: “Nel video emerge chiaramente come il sito sia operativo in modo molto ridotto e come il personale rispetti le condizioni di sicurezza imposte dalle normative del Governo”, ma al contempo intende “stigmatizzare la situazione di allarme ingiustificato che viene ipotizzata”.

Continua a leggere



La Comdata replica all’articolo di Fanpage.it sugli assembramenti nei call center: “Nel video emerge chiaramente come il sito sia operativo in modo molto ridotto e come il personale rispetti le condizioni di sicurezza imposte dalle normative del Governo”, ma al contempo intende “stigmatizzare la situazione di allarme ingiustificato che viene ipotizzata”.

Continua a leggere

Continua a leggere