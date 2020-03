I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, assessore Gallera: “Chiudere negozi e trasporti, altri 15 giorni così non li reggiamo”



La regione Lombardia pensa di chiedere misure più restrittive al Governo per contenere il contagio da coronavirus: lo ha detto l’assessore Gallera che insieme con il presidente Fontana valuterà gli effetti del decreto nei prossimi cinque giorni per valutare eventuali misure come lo stop a trasporti e la chiusura di tutti i negozi: “Altri 15-20 giorni di una corsa così forsennata di persone al pronto soccorso e alla terapia intensiva noi non li reggiamo”

Continua a leggere



La regione Lombardia pensa di chiedere misure più restrittive al Governo per contenere il contagio da coronavirus: lo ha detto l’assessore Gallera che insieme con il presidente Fontana valuterà gli effetti del decreto nei prossimi cinque giorni per valutare eventuali misure come lo stop a trasporti e la chiusura di tutti i negozi: “Altri 15-20 giorni di una corsa così forsennata di persone al pronto soccorso e alla terapia intensiva noi non li reggiamo”

Continua a leggere

Continua a leggere