I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus: Atalanta, la maglia di Ilicic all’asta per sostenere l’Ospedale di Bergamo



La ‘numero 72’ della straordinaria notte in Champions League a Valencia è stata messa all’asta per sostenere l’Ospedale di Bergamo, tra le strutture più in difficoltà per affrontare l’emergenza sanitaria da Coronavirus. L’iniziativa è partita dalla Fondazione Dybamo che aveva ricevuto in donazione la maglia.

Continua a leggere



La ‘numero 72’ della straordinaria notte in Champions League a Valencia è stata messa all’asta per sostenere l’Ospedale di Bergamo, tra le strutture più in difficoltà per affrontare l’emergenza sanitaria da Coronavirus. L’iniziativa è partita dalla Fondazione Dybamo che aveva ricevuto in donazione la maglia.

Continua a leggere

Continua a leggere