Coronavirus, aumentano casi tra medici, sono il 9% dei contagiati: oltre il doppio rispetto a Cina



Secondo gli ultimi dati dell’Istituto superiore di sanità circa 1 contagiato su 10 è un operatore sanitario. I casi positivi tra i medici sono in continuo aumento, arrivando al 9% del totale, oltre il doppio della percentuale registrata in Cina. E intanto proseguono le polemiche sugli strumenti di protezione a disposizione del personale sanitario, in prima linea contro il coronavirus.

