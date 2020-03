I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, azienda di Brescia vende 500mila tamponi agli Usa



Un’azienda di Brescia, la Copan, ha venduto i 500 mila kit portati ieri negli Stati Uniti, a Memphis, da un aereo dell’aeronautica militare statunitense decollato da Aviano. Per l’azienda italiana nel nostro Paese non c’è mancanza di tamponi per effettuare i test, ma il problema sarebbe piuttosto “la capacità dei laboratori nell’eseguire la quantità di esami necessaria attualmente”.

